Recomandarea ANPC: Fără gelurile pentru unghii care conțin TPO

Din septembrie, Uniunea Europeană interzice utilizarea TPO, un ingredient prezent în gelurile pentru unghii. Pe această cale, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului recomandă evitarea achiziționării acestor produse cosmetice care conțin ca ingredient TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide).

„Vă recomandăm ca la achiziţionarea produselor cosmetice să verificaţi eticheta, în special în cazul celor pentru unghii (oje semipermanente, geluri UV etc.). Căutaţi în lista de ingrediente denumirea: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide sau prescurtarea TPO. Evitaţi achiziţionarea produselor care conţin TPO. Acest ingredient este interzis în Uniunea Europeană începând cu luna septembrie, întrucât poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari„ se arată într-un comunicat al ANPC.

TPO este un fotoințiator ce ajută la uscarea ojei semipermanente sub lumina UV sau LED. Mai multe studii realizate în spațiul comunitar au precizat faptul că această substanță are un impact negativ asupra sănătății și trebuie interzisă.

TPO nu este considerată o substanță cancerigenă sau mutagenă, ci are potențial toxic asupra reproducerii. Totodată ANPC recomandă să se evite achiziționarea de produse pentru unghii de pe internet sau de pe site-urile internaționale, pentru a evita riscurile asupra sănătății.