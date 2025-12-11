Rectorul UMF Cluj-Napoca: Obezitatea, o problemă pentru noi toți

Prof. dr. Anca Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a tras un semnal de alarmă cu privire la impactul negativ al obezității asupra calității vieții.

„Obezitatea este o problemă pentru noi toți, este una dintre cele mai serioase provocări de sănătate publică ale secolului nostru. La nivel global, peste un miliard de persoane trăiesc cu obezitate, iar prevalența bolii s-a dublat de la începutul anilor ’90 până în prezent” a precizat prof. dr. Anca Buzoianu.

Făcând referire la cele mai recente statistici, rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a mai spus și că: „Dacă ne referim la statistici, în anul 2022, 16% dintre adulți erau obezi, este o cifră aproape înspăimântătoare. Iar rata obezității la copii și adolescenți s-a cvadruplat în ultimele decenii. Această statistică mi se pare și mai înspăimântătoare. Mă gândesc cum va arăta viitorul, dacă deja în copilărie obezitatea este de patru ori mai prezentă”.