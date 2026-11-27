Intervenția de ruptură de menisc este o procedură complexă care presupune mai multe tipuri de recuperare. Totul depinde de modul în care s-a realizat intervenția chirurgicală.

„Dacă noi scoatem doar o parte din menisc, atunci pacientul calcă repede, poate să renunțe la cârje după o săptămână. Cele 7 zile sunt necesare pentru a preveni apariția unei inflamații la locul intervenției”, susține dr. Ion Bogdan Codorean, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

În cazul în care meniscul nu a fost scos, ci cusut, recuperarea este mai lentă, iar repausul privind mersul necesită o perioadă mai îndelungată.

„Dacă se coase meniscul, în funcție de localizarea rupturii, a tipului de ruptură, pentru că una e să coși o leziune longitudinală și alta este să coși o leziune radială. Atunci, noi recomandăm lucruri diferite. Mergi cu două cârje cinci săptămâni, calci cu 30 la sută din greutate, nu calci primele săptămâni”, mai spune dr. Ion Bogdan Codorean, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.