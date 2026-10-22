Recuperarea oncologică a pacienților diagnosticați cu cancer, sprijin pentru o viață normală VIDEO

„În ultimul timp se pune accent pe recuperarea pacienților oncologici. În trecut, era un subiect tabu. Adică, se spunea că acești pacienți nu fac recuperare. Dar, tocmai oncologii au venit către noi cu dorința de recuperare oncologică. Discutând cu mai mulți medici, am văzut că există interes pentru acest subiect. Părerea mea este că această recuperare oncologică este o speranță pentru pacienți. Practic, oncologul ne trimite pacienți și astfel oamenii primesc și o nouă șansă la viață”, susține dr. ANA MEILĂ, medic primar recuperare medicală, specialist reumatologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.