Reducerile bugetare aprind spiritele în Sănătate. Federația SANITAS, la un pas de grevă generală

Federația SANITAS și-a exprimat public intenția de a declanșa o grevă generală în sistemul public de sănătate dacă Guvernul României va decide să reducă veniturile bugetare cu 10%. Sindicaliștii se opun categoric acestei măsuri.

„Federaţia SANITAS a iniţiat, în ultimele zile, un sondaj intern în rândul membrilor săi din sistemul de sănătate şi din cel de asistenţă socială, pentru a identifica cea mai potrivită reacţie sindicală în eventualitatea în care Guvernul va menţine intenţia de a reduce cu 10% fondul de salarii din aceste domenii. Rezultatele sondajului desfăşurat într-un interval foarte scurt de timp arată un mesaj clar şi ferm din partea angajaţilor: din cei 10.152 de respondenţi, o majoritate covârşitoare solicită declanşarea unei forme de grevă ca principală formă de protest împotriva unei măsuri considerate inechitabile şi profund nocive pentru funcţionarea sistemelor publice de sănătate şi asistenţă socială” potrivit unui comunicat de presă al Federației SANITAS.

În funcție de evoluția dialogului cu autoritățile, sindicaliștii sunt dispuși să organizeze și alte forme de protest. „Tăierea veniturilor reprezintă o linie roşie care nu poate fi acceptată. Membrii noştri ne cer acţiuni ferme, iar Federaţia SANITAS va respecta acest mandat” mai arată sindicaliștii.