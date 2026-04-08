Chiar dacă răgușeala poate fi un simptom al infecțiilor respiratorii, ea poate să apară și din cauza refluxului gastroesofagian.

„Refluxul esofagian poate să fie o cauză a răgușelii. Irită toată mucoasa de la nivelul laringeșui, urcă și mai mult spre faringe. Pacientul poate să simtă senzația de arsură, de durere la nivelul gâtului și poate urca și la nivelul nazofaringelui și dă senzația de nas înfundat. Aceste simptome pot să apară atât la adulți, cât și la copii” susține dr. Cristina Ștefan, medic primar ORL, competență în chirurgie cervico-facială și endoscopie rino-sinusală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cum se tratează răgușeala provocată de refluxul gastroesofagian?

Tratamentul constă în eliminarea problemelor digestive, apoi a simptomelor pe care le provoacă la nivelul căilor respiratorii.

„În primul rând se tratează cauza, adică refluxul, apoi efectele sale” mai spune dr. Cristina Ștefan, medic primar ORL, competență în chirurgie cervico-facială și endoscopie rino-sinusală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.