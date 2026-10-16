Relație toxică versus relație sănătoasă. Cum le putem diferenția VIDEO

O relație sănătoasă se construiește pe valori precum încrederea, empatia și susținerea reciprocă. În același timp, relațiile toxice sunt cele în care conflictele izbucnesc din senin, existe competiție nejustificată între parteneri și senzația de sufocare.

Psihologii susțin că, în momentul în care dorim să intrăm într-o relație, trebuie să urmărim un anumit tipar comportamental. Dacă certurile izbucnesc din orice situație, fără cale de împăcare, atunci această relație se va dovedi nesănătoasă și nu e bine să facem pași pentru un angajament pe termen lung.

„Este de urmărit un tipar. Dacă, în mod constant, suntem într-o situație de conflict cu partenerul sau cu partenera, atunci putem să ne gândim la o relație mai puțin sănătoasă. Dacă acest conflict duce la rezolvarea unei probleme și găsirea unei soluții, atunci suntem în fața unei relații normale”, a explicat Mihai Apostolescu, psiholog clinician și psihoterapeut, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Totodată, pentru a înțelege mai bine cum funcționează o relație și dacă este toxică sau sănătoasă, trebuie să analizăm și stările emoționale ale partenerului sau partenerilor.

„Unde ne-am mai putea uita atunci când definim o relație sănătoasă este la impactul din punct de vedere clinic asupra persoanei. Mă refer la calitatea somnului, la gradul de anxietate, la capacitatea de concentrare. Dacă aceste lucruri sunt influențate din cauza unor gânduri repetitive pe tema conflictului și a relației unei relații disfuncționale, atunci sunt semnale că ar fi bine să alocăm mai multă atenție și să vedem dacă acea relație este una în care ne simțim bine și care ne este benefică sau, dimpotrivă, este o relație toxică”, mai spune Mihai Apostolescu, psiholog clinician și psihoterapeut, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.