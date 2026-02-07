Rețeaua „CREATiV”, sprijin real pentru copiii și adolescenții prinși în capcana drogurilor VIDEO

Început la Spitalul de Psihiatrie din Voila, cu sprijinul Asociației „Zi de Bine”, programul „CREATiV” oferă suport psihologic tuturor adolescenților care au probleme din cauza consumului de droguri. De mai bine de un an, el a fost extins la nivel național și oferă posibilitatea psihologilor de participa la cursuri de formare profesională în terapia adicțiilor.

Acest program vine ca o completare a programelor de consiliere de care copiii și adolescenții consumatori de droguri beneficiază în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila. De altfel, unitatea medicală este singura din țară care oferă astfel de servicii de suport în sistem public.

„Ideea creării acestei rețele de suport «CREATiV» a venit după deschiderea Centrului de Suport «CREATiV» pentru adolescenții consumatori și a venit din necesitatea creării pentru adolescenții consumatori care se internau la noi un program și post externare. Noi din spital, după ce am lucrat cu copiii, cu familiile lor, trebuie să știm unde-i putem trimite pentru continuarea programului terapeutic pentru că această intervenție terapeutică în lupta cu consumul de substanțe nu se termină odată cu externarea. Este nevoie și de continuarea consilierii psihologice a copilului. Noi am avut și avem copii din toată țara și era nevoie de contacte” spune dr. Irina Mirescu, managerul Spitalului de Psihiatrie Voila, medic primar de pediatrie psihiatrică, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Extins la nivel național, programul „CREATiV„ a oferit șansa formării în terapia adicțiilor a peste 200 de psihologi. În momentul de față, programul de formare continuă, fiind deschise alte clase de pregătire pentru terapeuți.

„Ne-am bucurat de sprijinul Asociației «Zi de Bine» care a deschis un apel unde s-au putut înscrie psihologii și care au beneficiat de programe de formare în terapia adicției. Psihologii care s-au înscris au urmat formarea timp de un an, cu module lunare, iar acum s-a încheiat prima formare a primului grup de psihologi. Au fost aproape 200. Acum am început cea de-a doua formare” mai spune dr. Irina Mirescu, managerul Spitalului de Psihiatrie Voila, medic primar de pediatrie psihiatrică, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.