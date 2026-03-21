REȚETA SĂNĂTOASĂ Cum prepari cea mai sănătoasă ciulama de urzici

Ciulamaua de urzici este una dintre cele mai hrănitoare mâncăruri tradiționale de primăvară, apreciată pentru efectele sale benefice asupra organismului. Urzicile sunt considerate un adevărat superaliment tradițional, bogate în vitamine, minerale și compuși activi care susțin detoxifierea și vitalitatea. Preparată corect, ciulamaua devine o mâncare cremoasă, sățioasă și extrem de sănătoasă.

🟩 Pentru început, urzicile proaspete trebuie alese cu grijă, preferabil tinere, cu frunze fragede. Se curăță de impurități și se spală în mai multe ape reci pentru a îndepărta nisipul și pământul. Apoi se opăresc câteva minute în apă clocotită cu puțină sare, până când se înmoaie și își schimbă culoarea într-un verde intens. După opărire, se scurg bine, iar apa se poate păstra pentru că este bogată în nutrienți.

🟩 Urzicile scurse se toacă mărunt sau se pasează, în funcție de textura dorită. Separat, se pregătește baza ciulamalei: se călește ușor o ceapă tocată fin într-o cantitate mică de ulei sau unt, la foc mic, fără a o rumeni excesiv. Pentru o variantă cât mai sănătoasă, se recomandă folosirea uleiului presat la rece și evitarea prăjirii intense.

🟩 Peste ceapa înmuiată se adaugă o lingură de făină integrală sau, pentru o variantă și mai dietetică, făină de ovăz ori de orez. Se amestecă rapid și se toarnă treptat din zeama în care au fiert urzicile, amestecând continuu pentru a evita cocoloașele. Se obține astfel un sos cremos, ușor și nutritiv.

🟩 În sosul format se adaugă urzicile tocate, usturoi pisat după gust și, opțional, puțin lapte sau lapte vegetal pentru extra finețe. Preparatul se lasă să fiarbă câteva minute la foc mic, până când aromele se îmbină perfect. La final se potrivește de sare și se poate adăuga puțin piper sau nucșoară pentru un gust mai bogat.

🟩 Ciulamaua de urzici este extrem de valoroasă din punct de vedere nutrițional. Urzicile conțin cantități mari de fier, calciu, magneziu, vitamina C, vitamina K și antioxidanți puternici. Ele contribuie la combaterea anemiei, întărirea sistemului imunitar și menținerea sănătății oaselor. În plus, au efect antiinflamator și ajută la reglarea glicemiei.