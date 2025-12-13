REȚETA SĂNĂTOASĂ Cum prepari o pizza dietetică

Pizza este un fel de mâncare care se bucură de o mare popularitate. Excesul caloric o transformă însă într-un „răsfăț vinovat”. Maeștrii bucătari propun însă și variante dietetice care îi mențin savoarea și reduc vizibil caloriile.

Pentru a pregăti o pizza cu adevărat dietetică trebuie să alegi blatul potrivit. Poți pregăti unul din făină integrală, de exemplu. Conține fibre mai puține și conferă sațietate.

De asemenea, poți încerca un blat din conopidă sau dovlecei- reprezintă o opțiune fără gluten cu puțini carbohidrați.

Pentru ingrediente poți folosi mozzarela light, pentru are un conținut redus de grăsimi și păstrează textura cremoasă și are puține calorii.

De asemenea, folosește doar legume proaspete precum ardei, roșii, ciuperci și broccoli, datorită volumului de nutrienți.

Alege doar proteine slabe, precum pieptul de pui la grătar, ton în apă curcan sau ou poșat.

Exemple de combinații dietetice

• Pizza cu blat de conopidă, sos de roșii, mozzarella light, ciuperci și spanac.

• Pizza pe lipie integrală, cu piept de pui la grătar, roșii cherry și rucola.

• Pizza vegetariană light, cu dovlecei, ardei, măsline și brânză cottage.