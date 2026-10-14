Vârsta potrivită pentru investigațiile medicale care ne arată starea de sănătate a inimii VIDEO

Incidența bolilor cardiovasculare este în creștere în România. Îngrijorător este faptul că tot mai multe persoane sub 45 de ani sunt diagnosticate cu o boală de inimă. Medicii recomandă ca primele analize pentru depistarea precoce a acestor boli să fie realizate în jurul vârstei de 30 de ani.

„Din păcate, în ultimii ani, constatarea generală este că bolile de inimă se instalează mult mai devreme decât în cazul generațiilor anterioare. Din acest motiv, din cauza factorilor de stres și de mediu, undeva după 30 de ani sunt tot felul de investigații care ar trebui făcute de fiecare dintre noi. Vorbim inclusiv despre recoltarea unor analize, markeri ce, din fericire, pot arăta o predispoziție către bolile cardiovasculare”, susține dr. Claudia Teodorescu, medic primar cardiolog, Doctor în Științe Medicale, HONG LONG Clinic, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Analizele care trebuie realizate nu sunt complexe. Este vorba despre câteva teste de sânge și o simplă electrocardiogramă.

„La 30 de ani, chiar dacă nu ne supără nimic, este bine să facem un EKG. Nu este urgent, dar e bine să o facem. Al doilea lucru sunt markerii care pot să arate dacă suntem sau nu predispuși. Discutăm de homocisteină, markerii inflamatori, proteina C reactivă; indivizii care au valori mari pot avea predispoziție către aceste boli”, adaugă dr. Claudia Teodorescu, medic primar cardiolog, Doctor în Științe Medicale, HONG LONG Clinic, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.