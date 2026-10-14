Naturalul, noua tendință în domeniul procedurilor estetice VIDEO

Paradigma în legătură cu procedurile estetice s-a schimbat total. De la tehnicile care schimbă complet înfățișarea, oamenii care apelează la bisturiu pentru un corp perfect vor acum ca rezultatul obținut să fie cât mai natural.

Mai mult, medicii susțin că „naturalul” este mult mai potrivit pentru că menține starea de sănătate a pielii, țesuturilor și chiar a musculaturii.

„Într-adevăr, intervențiile estetice merg pe principiul naturalului. În primul rând, ce e sănătos este și frumos și atunci pornind de la asta, de fapt, păstrăm sănătatea pielii și țesuturilor. Și masa musculară contează foarte mult. Practic tratamentele naturale înseamnă care mențin sănătatea țesuturilor. Le ajută să rămână vii și în bună funcționare”, a explicat dr. Olga Melnic, medic dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Tratamentele estetice se împart însă în mai multe categorii. Cea mai des solicitată este procedura de „beautyficare”. Adică, tehnicile prin care se aduc mici retușuri, mai ales la nivelul feței.

„Noi împărțim tratamentele estetice în mai multe categorii. De fapt, sunt trei categorii. Prima categorie este reprezentată de tratamentele de beautyficare. Aceste tratamente modifică oarecum fizionomia. Avem, de exemplu, pomeții aplatizați, dăm volum pomeților. Adăugăm volum sau modificăm puțin trăsăturile”, mai spune dr. Olga Melnic, medic dermatolog – Clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.