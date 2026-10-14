De cât timp este nevoie pentru a ameliora simptomele herniei de disc? Explicațiile specialiștilor VIDEO

Durerile provocate de hernia de disc afectează pacienții inclusiv din punct de vedere psihologic. Mulți oameni preferă însă să lupte cu acest disconfort fără să meargă la medic. Ulterior, în momentul în care iau decizia de a consulta un specialist, așteptările cu privire la vindecare sunt foarte mari.

Medicii susțin că este nevoie de o anumită perioadă pentru ca tratamentele recomandate să-și facă efectul. Nu există un timp standard, însă cu siguranță 10 zile de kinetoterapie, de exemplu, nu vor alunga durerea.

„E important pentru pacienți că durerea este un semnal că acolo este ceva în neregulă. Este consecința achiziționată în timp a unor modificări. Uneori, putem avea căzături, accidente, traumatisme care să creeze problemele. De cele mai multe ori este postura. Sigur că, pe lângă problemele acumulate, mai este și intervalul de timp până mergem la doctor. Acumulăm suferință până ajungem la specialist”, a explicat dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Cel mai important aspect de care pacienții trebuie să țină cont este faptul că, în timp, ei trebuie să simtă o ameliorare a simptomelor. În cazul în care durerea nu se diminuează, trebuie să ceară medicului un alt tratament.

„Așteptarea că o suferință care s-a instalat în luni, poate chiar ani, trece în 10 minute nu este una realistă. Trebuie să înțelegem că procesul de vindecare începe de la procedura făcută și are o viteză mai mică sau mai mare și în funcție de ce tratăm. Cât de afectate sunt discurile și, sigur, de puterea procedurii de terapie. Ceea ce e important de reținut este faptul că atunci când am început un tratament trebuie să simțim ameliorarea progresivă. Că este mai rapidă sau mai lentă, depinde de la un pacient la altul. Dacă nu avem ameliorare, este clar că ceea ce am făcut ca terapie nu este suficient și trebuie să regândim planul terapeutic”, mai spune dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.