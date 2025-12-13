Risc epidemiologic ridicat la Spitalul „Sfânta Maria” Iași

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a efectuat vineri seară o vizită de urgență la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași după ce analizele de apă prelevate au evidențiat concentrații peste limita admisă a încărcăturii microbiologice.

Ca urmare a analizelor proaste, s-a dispus sistarea internărilor, spitalul urmând să preia doar urgențele majore.

„S-a constituit Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi am decis sistarea internărilor, doar urgenţele majore vor fi preluate în această unitate. În Bucureşti sunt două unităţi, Spitalul Marie Curie şi Spitalul Grigore Alexandrescu, unde vor fi redirecţionaţi pacienţii cu urgenţe majore.

În spitalul de la Iaşi va funcţiona ambulatoriul de specialitate, dar şi zona de spitalizări de zi. Din rezerva de stat vor fi scoase 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată care va fi distribuită pentru pacienţi, aparţinători şi pentru personalul medical” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

El a anunţat că DSP Iaşi a prelevat un nou set de probe de apă pentru “a avea un nou punct de plecare privind încărcătura microbiologică”.

“Vineri seară furnizorul de apă potabilă a prelevat probe şi a testat din nou concentraţia de clor în mai multe puncte din unitatea sanitară. Sâmbătă furnizorul de apă va efectua o nouă dezinfecţie a instalaţiei de apă de la nivelul spitalului. Luni DSP va recolta noi probe pentru a ne asigura că încărcătura microbiană a scăzut şi concentraţia de clor este la un nivel optim”, a mai afirmat ministrul Alexandru Rogobete.