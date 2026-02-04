Riscurile anesteziei în stomatologie explicate de medicul Lorelei Nassar VIDEO

Administrarea anestezicelor locale este esențială pentru buna desfășurare a intervențiilor stomatologice. Efectuarea eronată a manevrelor de injectare a anestezicului poate crea însă probleme pacientului și se pot transforma în urgențe medicale stomatologice.

„Stomatologia se desfășoară, prin excelență, cu stomatologia locală. În rare cazuri, poate da și ea complicații. Se împarte în mai multe categorii. Când avem de aface cu un molar de minte inclus, folosim o anestezie locală care amorțește jumătate de mandibulă. Ca să ajungem la acel nerv trebuie să inserăm nervul în țesut cam un centimetru și jumătate. Prin inserția acului în țesut noi putem atinge alte structuri prin tehnica de injectare incorectă se poate produce hematom. Se poate produce paraliza temporară a nervului facial și cu toții știm cum arată o persoană cu nervul facial ușor deranjat„ explică dr. Lorelei Nassar, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

„La fel pot să apară hematoame la nivelul feței, dacă anestezia nu este făcută așa cum trebuie” mai spune dr. Lorelei Nassar, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.