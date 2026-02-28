Riscurile consumului de droguri, prezentate în cadrul unei campanii inedite ce se desfășoară în București VIDEO

Centrul Metropolitan de Educație și Cultură “Ioan I. Dalles” a inițiat o campanie de conștientizare a riscurilor consumului de droguri, în cadrul căreia au fost implicați sute de copii din București. Campania pornește de la conceptul că adolescenților și copiilor curiozitatea trebuie să le fie stârnită într-un mod pozitiv, nu să fie atrași de consumul de droguri.

„Nu este o campanie antidrog, este de fapt, o campanie de conștientizare a consumului de droguri. Este o campanie pozitivă, sunt mamă și știu că atunci când îi spun copilului meu să nu facă ceva, fix asta face. Și atunci, noi asta încercăm să facem. Să-i determinăm pe adolescenți să-și mute atenția către o alternativă sănătoasă” susține Ani Crețu, director al Centrului Metropolitan de Educație și Cultură “Ioan I. Dalles”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, Centrul Metropolitan va inaugura anul acesta și o serie de cursuri în care elevii din București își vor descoperi aptitudinile artistice.

„Anul acesta în cadrul Centrului, venim cu o serie de cursuri targhetate pentru vârstele 16 și 19 ani, de debate, public speaking, arte plastice, actorie, canto, fix pentru nevoia lor” mai spune Ani Crețu, director al Centrului Metropolitan de Educație și Cultură “Ioan I. Dalles”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.