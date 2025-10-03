Robbie Williams dezvăluie că are sindromul Tourette

Într-un nou episod al podcastului „Im ADHD! No You re not”, artistul Robbie Williams a dezvăluit că suferă de sindromul Tourette. Totodată, cântărețul a precizat că suferă de gânduri intruzive pe care le consideră drept simptome ale bolii.

Diagnosticat cu deficit de atenție, artitul în vârstă de 51 de ani explică faptul că are gânduri intruzive, doar că acestea nu se manifestă în exterior.

„În timp ce mă aflam pe stradă zilele trecute, mi-am dat seama de gândurile mele intruzive și cred că sunt inerente sindromului Tourette” susține Robbie Williams în interiviu, potrivit Le Figaro.

În urmă cu 20 e ani, Robbie Williams a fost diagnosticat cu ADHD. Mai mult, artistul s-a conruntat de-a lungul carierei sale cu mai multe tipuri de dependențe.