Rolul biopsiei în diagnosticarea corectă a cancerului de sân VIDEO

Există mai multe etape prin care bolile oncologice pot fi diagnosticate. Toate suspiciunile sunt însă confirmate sau infirmate cu ajutorul biopsiei.

Biopsia este o analiză care certifică prezența sau absența celulelor canceroase. Ea se utilizează în diagnosticul tuturor tipurilor de cancer, inclusiv în cancerul de sân.

Biopsia și importanța scorului BIRADS

Decizia terapeutică privind efectuarea unei biopsii este pusă pe baza clasificării BIRADS. Clasificarea BIRADS sau „Breast Imaging Reporting and Database System” repreizntă un sistem de evaluare folosit de medici după investigarea mamară. În funcție de acest rezultat se decide dacă se realizează biopsia

„Biopsia este singura certitudine că un nodul sau modificarea sânului pe care noi o urmărim este într-adevăr cancer sau nu. Sunt niște indici imagistici dacă este cazul să biopsiem sau nu. Este acea clasificare BIRADS care ne oferă indicii despre leziune pentru că cel mai probabil este malignă” explică dr. Alexandra Zerbea, medic specialist oncologie medicală, Centrul de Radioterapie Amethyst Timișoara, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Beneficiile biopsiei

Procedura efectuării biopsiei în cancerul de sân este foarte ușor de realizat. Totul este controlat și supravegheat de medic, pentru a nu crește anxietatea sau disconfortul pacientelor. Metoda este sigură și eficientă din punct de vedere al stabilirii unui diagnostic.

„Biopsia este un act chirurgical foarte simplu. Știu că multor femei le este frică de ea. Ea se face, de multe ori cu un act fin. Totul se întâmplă sub anestezie. Este esențială această probă pentru a ști dacă leziunea e tumorală sau nu” mai spune dr. Alexandra Zerbea, medic specialist oncologie medicală, Centrul de Radioterapie Amethyst Timișoara, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.