Rolul investigațiilor imagistice în artroze. Explicațiile medicului ortoped Ahmad Alqadi VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Examenele imagistice pot fi utilizate pentru diagnosticarea unei game largi de patologii. Cel mai adesea, în practica medicală, atunci când un pacient acuză dureri la nivelul articulațiilor, medicii solicită efectuarea unei radiografii. Pe baza radiografiei, medicul poate stabili dacă sunt probleme la nivelul articulației dureroase.

„Primul pas este radiografia. Radiografia arată problemele și poți stabili diagnosticul de coxatroză sau gonartroză” susține dr. Ahmad Alqadi, chirurg ortoped, specialist în ortopedie și traumatologie sportivă – Clinica ORTHOCARE, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika!”.

Dacă este nevoie de mai multe investigații pentru a descoperi sursa durerii articulației, se poate efectua și un examen imagistic mai amplu așa cum este Computerul Tomograf – CT.

„Dacă suspicionăm că mai sunt și alte leziuni sau cauza durerilor nu este clar definită, se pot cere alte investigații precum RMN sau CT” mai spune dr. Ahmad Alqadi, chirurg ortoped, specialist în ortopedie și traumatologie sportivă – Clinica ORTHOCARE, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika!”.

 

Categorii: Exclusiv, Știri
Tags: , , , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta coreeană virală? Beneficii pentru slăbit, cum se ține și riscuri pentru sănătate
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro