Rolul preventiv al kinetoterapiei VIDEO

Kinetoterapia poate avea și un rol preventiv, ajutându-ne să eliminăm riscurile care pot apărea atunci când vorbim despre sănătatea musculaturii și a articulațiilor.

„Kinetoterapia poate fi folosită din faza de profilaxie unde previne orice situație. În principiu al medicinei este mai bine previn decât să tratez. Partea de tratament este mult mai complexă. Partea de profilaxie este cea care ne interesează tot timpul și poate fi aplicată de la cele mai mici vârste până la cele mai mari vârste„ explică Florin Lixandru, kinetoterapeut, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Mai mult, kinetoterapia poate fi benefică și sportivilor de performanță pentru că poate ajuta la prevenirea accidentărilor.

„Pot să previi accidentările în viața sportivă, poți să previi anumite probleme provocate de comportamente precum statul picior peste picior. De asemenea, kinetoterapia ajută la recuperarea mai ușoară atunci când apar anumite probleme” mai spune Florin Lixandru, kinetoterapeut, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.