Rolul radiografiei în diagnosticul problemelor dentare VIDEO

Radiografia dentară are un rol foarte important în tratamentul stomatologic. Pe baza imaginilor, medicul stabilește, ulterior, planul de intervenție.

„O altă componentă a zonei de diagnostic este radiografia. Fără radiografie nu putem avea absolut nicio decizie terapeutică” spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totodată, radiografia expune starea rădăcinii dintelui, astfel că medicul poate stabili un diagnostic și un tratament adecvat acesteia, dacă este cazul.

„Prin radiografie putem să diagnosticăm rădăcina dintelui. În urma unui traumatism și ea poate fi fracturată și chiar fractura peretului alveolar” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Știri, Video
Tags: , , ,
