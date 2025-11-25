Rolul și beneficiile colonoscopiei VIDEO

Colonoscopia reprezintă o metodă de diagnostic a bolilor din sfera gastrointestinală, mai ales atunci când apar suspiciuni cu privire la un posibil caz de cancer colo-rectal. Se recomandă ca după vârsta de 40 de ani, oamenii să meargă să-și facă investigații folosind această metodă.

„Printr-o simplă colonoscopie, medicul gastroneterolog poate descoperi mai mulți polipi pe acest traect și atunci într-adevăr spune pacientului ce are de făcut” spune dr. Roxana Giurgiu, medic rezident oncolog – Clinica Amethyst Otopeni, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În cazul în care există suspiciuni, cu ajutorul colonoscopiei se pot recolta porțiuni din țesuturile polipilor și vor fi trimise pentru analize la laboratorul histopatologic.

„Protocolul spune că orice polip care se biopsiează în urma colonoscopiei trebuie trimis la un un laborator. Este foarte important ca toți oamenii să știe că atunci când se scoate un polip prin colonoscopie trebuie să ceară ulterior rezultatul histopatologic„ a explicat dr. Roxana Giurgiu, medic rezident oncolog – Clinica Amethyst Otopeni, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.