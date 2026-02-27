România are un Registru Național de Screening Neonatal. Inițiativa s-a bucurat de susținerea Mirabelei Grădinaru, Prima Doamnă a României

Bebelușii care suferă de boli rare vor avea șanse mai mari la o viață normală, prin lansarea Registrului Național de Screening Neonatal. Datorită acestei inițiative, testarea nou-născuților se va face încă din primele zile de viață și va fi posibilă în toate maternitățile din România.

Datorită acestei inițiative, bolile rare vor fi depistate mai devreme, înainte de apariția simptomelor. Un rol semnificativ în realizarea Registrului Național de Screening Neonatal îl are Mirabela Grădinaru, soția președintelui Nicușor Dan. Acesteia i s-au alăturat autoritățile, dar și societatea civilă.

„Este un pas esențial pentru viitorul copiilor, fiecare nou-născut să aibă acces la prevenție, intervenție și tratament adecvat din primele zile de viață. Iar acest registru asta face, creează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere” a declarat Mirabela Grădinaru, în cadrul evenimentului de lansare, desfășurat la Palatul Cotroceni.

Prezent la manifestare, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a precizat că: „Zona de registre, de prevenție reprezintă o prioritate pentru MS și întreaga societate medicală pentru că, din păcate, zona de sreening și prevenție nu este unde ar fi putut să fie”.

Screeningul neonatal cuprinde câteva teste de bază, realizate în primele zile de viață ale bebelușului. Diagnosticate înainte de apariția simptomelor, afecțiunile pot fi tratate corespunzător, fiind asigurată dezvoltarea normală a copilului.