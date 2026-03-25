România, incidență crescută a cancerului de col uterin. Care sunt cauzele VIDEO

În România, cancerul de col uterin continuă să fie o problemă de sănătate publică. Incidența a depășit demult media de la nivelul Uniunii Europene. Medicii susțin că doar vaccinarea anti-HPV, virusul care provoacă boala, poate scădea rata incidenței.

„Din păcate ne situăm ca incidență pe primele locuri. Obiectivul Organizației Mondiale a Sănătății este de a scădea incidența cancerului de col uterin sub 4 la suta de mii de femei și în momentul acela putem considera că nu mai este o problemă de sănătate public. Dar, ca să vedeți diferența, în România, incidența este mult mai mare peste media Uniunii Europene care este undeva peste 17 paciente la suta de mii de femei” spune prof. dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică-ginecologie, ultraspecializare în diagnosticul, tratamentul și chirurgia endometriozei, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Pe de altă parte, incidența este crescută în România și din cauza prevalenței ridicate a virusului HPV în Europa de Est. Din acest punct de vedere, situația ar putea fi ținută sub control dacă femeile din România ar înțelege necesitatea administrării vaccinului anti-HPV.

„Practic suntem în continuare în top ca incidență. Este adevărat că dacă ne uităm la prevalența virusului HPV, responsabil de apariția cancerului de col uterin, ea este mai mare în Europa de Est comparativ cu Europa de Vest iar asta poate fi o explicație a creșterii incidenței la noi. Dar pe de altă parte sunt și problemele legate de vaccinarea împotriva acestui virus” mai spune prof. dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică-ginecologie, ultraspecializare în diagnosticul, tratamentul și chirurgia endometriozei, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.