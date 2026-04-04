România, proces cu Pfizer. Foștii miniștri ai Sănătății, Alexandru Rafila și Vlad Vocuilescu, acuzații reciproce

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În scandalul provocat de procesul României cu Pfizer, foștii miniștrii ai Sănătății, Alexandru Rafila și Vlad Voiculescu, își aduc acuzații reciproce cu privire la motivele care au generat această acțiune în instanță

Vlad Voiculescu susține că Alexandru Rafila știa care sunt consecințele pentru România dacă refuză vaccinul, în timp ce Rafila susține faptul că Vlad Voiculescu fuge de orice responsabilitate.

„Tocmai m-a sunat cineva din Ministerul Sănătăţii să îmi spună că dl. Rafila ştia exact care sunt consecinţele pentru România dacă nu va răspunde la oferta Pfizer – că România va plăti sute de milioane de euro în plus – dar s-ar fi lăsat convins de apropiaţi care îi spuneau: “lasă-l Sandule, e prejudiciul lui Cîtu, cu cât mai mare, cu atât mai bine. N-ai văzut că îl îngroapă şi pe Voiculescu deşi nu a decis ăla nimic…” Eu sunt şocat, recunosc că îmi e greu să procesez aşa ceva” susține Vlad Voiculescu.

Ce spune Alexandru Rafila

În replică, Alexandru Rafila susține că Vlad Voiculescu fuge de responsabilitate și nu prezintă informații corecte.

„Pe lângă incapacitatea de a-şi asuma propriile greşeli sau pe cele ale colegei de partid, dr. Ioana Mihăilă, care au aruncat România într-o situaţie imposibilă, aceea de a fi nevoită să achiziţioneze 39 de milioane de doze de vaccin COVID de care nu aveam nevoie, domnul Vlad Voiculescu se tot acoperă cu afirmaţii neadevărate în spaţiul public. Domnul Voiculescu fuge de orice responsabilitate şi încearcă să lege situaţia pe care chiar reprezentantii USR au creat-o de mine şi de echipa Ministerului Sănătăţii” precizează Alexandru Raifla.

Categorii: Exclusiv
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