Românii cred mai mult în conspirații, decât în medici. Ce spune ministrul Sănătății

Într-o declarație publică, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a atras atenția cu privire la faptul că unii români cred mai mult în teoriile conspirației, decât în medicină și știință.

„Din păcate există un procent destul de mare de oameni care încă mai cred în nanoboți, oameni care cred că medicina se face cu apă, cu aer şi cu energie şi care refuză cardurile de sănătate, din frica de a fi cipaţi. Nu sunt ironic, e o realitate” susține ministrul Sănătății, într-o declarație pentr TVR Info.

În mod ironic, Alexandru Rogobete a precizat faptul că multe dintre aceste teorii ale conspirației sunt promovate pe internet, cu ajutorul telefoanelor mobile, dispozitive care, de asemenea, au cipuri.

„Mai mult decât atât, cei care transmit aceste mesaje se filmează pe TikTok şi cele mai multe cipuri, de fapt, le are telefonul mobil” a mai spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.