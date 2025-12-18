Românii, interesați de prevenția medicală. Ce spun medicii

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate și în România. Dacă în trecut oamenii aflau târziu faptul că au o astfel de problemă, acum situația s-a schimbat. Medicii susțin că oamenii vin la medic și sunt interesați de conceptul de prevenție medicală.

Eforturile medicilor de a-i informa pe oameni cu privire la riscurile la care se expun dacă ajung prea târziu la medic pare că dau roade. Românii devin tot mai conștienți de importanța sănătății lor și cer sfaturile specialiștilor.

„Cred că lucrul care este, trebuie să spunem lucrul pozitiv, cred că merg ceva mai mult oamenii şi mai devreme la medic. Cred că toate campaniile pe care le fac medicii şi sistemul medical pentru a aduce pacienţii mai devreme sau din timp, totuşi, campaniile astea dau o roadă şi cred că sunt totuşi mulţi pacienţi care merg mult mai devreme când au simptome la medic” atrage atenția medicul Cătălin Badiu, medic şef al secţiei de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

România este însă unul din statele europene unde mortalitatea cauzată de bolile cardiovasculare se menține la cote ridicate. Dar, medicii sunt optimiști pentru că datorită informării cu privire la prevenție, pacienții au înțeles și vin acum să le ceară sfaturile mult mai devreme.

„Din cauza aceasta ajungem să vedem pacienţi care ajung până la necesitatea de a trece printr-o operaţie cardiacă sau vasculară ceva mai devreme. Lucru care, repet, este unul pozitiv„ mai spune medicul Cătălin Badiu, medic şef al secţiei de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.