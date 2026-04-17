Rujeola și tusea convulsivă, bolile care afectează sănătatea în lipsa vaccinărilor

În lipsa administrării vaccinurilor, boli precum rujeola și tusea convulsivă au reapărut și creează probleme atât copiilor, cât și adulților.

„Avem două boli care fac ravagii, tusea convbulsivă și rujeola. Avem cel mai mare număr de cazuri de rujeolă din Europa. Înainte aveam epidemie de rujeolă și se închidea. Știți de ce? Înainte aveam 90% acoperire de vaccinare, dar acum când numărul vaccinărilor este scăzut, virusul circulă tot timpul, nu se mai oprește.

Duce la decese și duce la complicații foarte grave și mortale” susține prof. dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

De asemenea, și tusea convulsivă a reapărut în rândul pacienților din România și afectează sănătatea celor care se infectează cu virusul care o provoacă.

„Tusea convulsivă a reapărut. Observăm oameni adulți și copii care tușesc mult timp după o viroză. Este din cauza lipsei vaccinării” atrage atenția prof. dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Medicul Alexandru Rafila susține că vaccinarea ar trebui reluată astfel încât protecția oferită de vaccin să reapară.

„Este o vaccinare care ar trebui reluată. Vaccinurile astea obișnuite să fie prescrise de medicul de familie și să fie compensate. Pentru adulți se recomandă ca vaccinul acesta să fie administrat o dată la 10 ani” mai spune prof. dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.