Să înțelegem schimbările corpului: Ce sunt premenopauza și perimenopauza?

Înaintarea în vârstă a femeilor este sinonimă cu menopauza. Până la această etapă, femeile mai trec prin două momente care le pregătesc pentru ea. Este vorba despre premenopauză și perimenopauză. Multe doamne le confundă, dar între ele sunt diferențe semnificative, mai ales în ceea ce privește momentul în care se declanșează.

„Premenopauza este o perioadă premergătoare menopauzei. Ea poate să înceapă cu 10 ani înainte de menopauză. Există însă o eroare de terminologie în care lumea folosește ba pre-menopauză, ba perimenopauză. Lucrurile stau așa cronologic: prima este pre-mopauză, apoi urmează perimenopauza, iar ultima etapă este menopauza” explică dr. Ioana Iordache, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Vârsta de debut a premenopauzei

După cum dr. Ioana Iordache a explicat deja, prima etapă care pregătește corpul unei femei pentru momentul menopauzei este premenopauza. De regulă, ea se instalează cu 10 ani înainte de momentul intrării la menopauză, însă vârsta la care se instalează poate să difere.

„Premenopauza este o etapă care poate să înceapă chiar și de la 30 și ceva de ani, pentru o femeie care, atenție, intră la o vârstă normală la menopauză, adică la 51 sau 52 de ani” mai spune dr. Ioana Iordache, medic specialist obstetrică-ginecologie.