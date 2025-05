Salvați Copiii România: Aparatură medicală modernă pentru Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București

Organizația Salvați Copiii România a inițiat un amplu program de sprijin a spitalelor din România, prin intermediul căruia unitățile medicale au primit aparate medicale de ultimă generație. Unul dintre spitalele partenere este Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București. Echipamentele au permis tratarea cazurilor de copii cu probleme renale grave.

Programul Organizației Salvați Copiii România se adresează în special spitalelor pediatrice și implică dotarea acestor unități cu aparatură medicală performantă.

La Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, de exemplu, aparatele primite prin intermediul Organizației Salvați Copiii Români au permis efectuarea unor intervenții delicate.

„Am avut pacienți cu vârste mici, inclusiv de un an și chiar și de numai 9 luni. Unul dintre cazurile grele a fost un copil în vârstă de 1 an, diagnosticat cu litiază renală de tip cistinic, o afecțiune extrem de rară, caracterizată prin formarea unor pietre foarte dure, aproape imposibil de spart prin metode convenționale. Unul dintre rinichi era complet blocat de pietre între 1 și 3 cm, iar salvarea sa a fost posibilă prin utilizarea laserului donat de Salvați Copiii, în cadrul a 8 intervenții chirurgicale sub anestezie generală, realizate la intervale de 6 săptămâni. A fost una dintre cele mai dificile serii de intervenții. Pietrele de cistină sunt de o duritate similară cu cimentul”, a declarat Dr. George Sălăvăstru, Medic Primar Chirurgie pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București.

Organizația Salvați Copiii România, prin programul său național de întărire a capacității medicale a spitalelor pediatrice, a contribuit decisiv la șansa la viață și sănătate pentru zeci de copii care suferă de afecțiuni renale severe, prin dotarea Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București cu echipamente medicale de ultimă generație.