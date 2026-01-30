Sănătatea orală în cazul pacienților cu diabet. Dr. Lorelei Nassar: „Igiena orală trebuie făcută cu rigurozitate”

Persoanele diagnosticate cu diabet trebuie să acorde o deosebită atenție igienei orale, pentru că această boală cronică afectează sănătatea orală. Iar riscurile ca acești pacienți să-și piardă dinții mai repede sunt foarte mari.

„Un diabet care nu este ținut sub control poate să agraveze o boală parodontală preexistentă, dar poate provoca pierderea dinților. Diabetul afectează zonele bogate în vase mici de sânge și afectează astfel gingia” spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Din cauza diabetului capacitatea organismului de a reface țesuturile gingivale scade semnificativ, de aceea igiena dentară trebuie menținută în mod corespunzător.

„Capacitatea de reparație a acelui organism este foarte limită. Iată de ce e bine ca gingiile să fie perfect sănătoasă, iar statusul dentar să fie menținut cu rigurozitate. Dacă se neglijeză fie și o perioadă scurtă de timp și se instalează depozitele de tartru, acestea produc leziuni la nivelul gingiei și nu este bine să le avem” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.