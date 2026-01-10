Sărbători la camera de gardă din cauza drogurilor și a alcoolului VIDEO

Pe lângă cazurile obișnuite pe care le tratează an de an, medicii de la camera de gardă a Spitalului Floreasca din București au fost nevoiți anul acesta să acorde îngrijiri medicale și cazurilor toxicologice.

Alcoolul consumat în exces, dar și drogurile au fost principalii factori care i-au adus pe oameni la camera de gardă a Spitalului Floreasca din București, având nevoie de sprijinul medicilor specializați în toxicologie.

„Cea mai frecventă frecventă cauză de prezentare la urgențe din patologia toxicologică a rămas consumul de alcool. Nu am avut cazuri severe, dar au necesitat tratament la camera de gardă” atrage atenția dr. Raluca Darie, medic specialist toxicolog – Spitalul Floreasca București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Tinerii, mari amatori de droguri ușoare

În privința drogurilor, canabisul este cel care a generat un val de prezentări, în perioada sărbătorilor, la camera de gardă a Spitalului Floreasca. De asemenea, medicii vorbesc și despre un consum crescut al drogurilor de sinteză.

„De asemenea, rămâne crescut consumul, dar și prezentările pacienților cu consum de canabis, un drog pe care tinerii îl consumă cu precădere, unuii îl percep ca un drog ușor. Este accesibil și nu e scump, iar consumul rămâne la cote ridicate. Iar ultimele pe listă sunt substanțele de sinteză” mai spune dr. Raluca Darie, medic specialist toxicolog – Spitalul Floreasca București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Au fost și situații în care pacienții au avut nevoie de internare.

„Toată această perioadă a sărbătorilor este o perioadă mai solicitantă din punct de vedere medical, tocmai din punct de vedere al prezentărilor la spital. În fiecare an crește numărul de prezentări, dar este ceea ce este nou crește severitatea acestor cazuri. Sunt cazuri cu severitate crescută și necesită tratament complex” a mai explicat dr. Raluca Darie, medic specialist toxicolog – Spitalul Floreasca București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.