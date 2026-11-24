Sarcina prematură reprezintă un risc pentru sănătatea mamei și a copilului. De aceea, medicii caută cele mai bune soluții pentru a preveni venirea pe lume a unui bebeluș mai devreme de termen.

Lungimea colului, factor de risc pentru sarcina prematură

Unul dintre factorii de risc pentru sarcina prematură este lungimea colului. Tocmai de aceea, o serie de investigații medicale amănunțite pot spune cu precizie dacă o femeie însărcinată se află în risc de sarcină prematură din cauza lungimii colului.

„Lungimea colului uterin reprezintă un factor de predicție al nașterii premature între 8 și 24 de săptămâni. Noi realizăm în această perioadă, odată cu morfologia de trimestru al doilea, și ecografia transvaginală. Considerăm normală o lungime a colului uterin de peste 25 de milimetri, bineînțeles contează și dinamica lungimii. Uneori putem avea o lungime normală, iar la examinările ulterioare să observăm o scădere a lungimii colului uterin, iar aceast aspect poate indica necesitatea unor evaluări mai frecvente”, a explicat dr. ANA MARIA VAYNA, medic primar obstetrică-ginecologie, specializare medicina materno-fetală, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consulea Bălașa.

Opțiuni terapeutice

Pentru a preveni sarcina prematură provocată de lungimea colului uterin, specialiștii utilizează mai multe tipuri de tratamente. Aceste proceduri au fost studiate și și-au dovedit eficiența.

„În cazul se constată un col scurt, avem la dispoziție mai multe opțiuni. Putem administra progesteron sau, atunci când există o scădere semnificativă, putem să punem un serclaj. Este firul acela care se atașează la nivelul colului atunci când scăderea este silențioasă. Putem pune firlul în jurul colului pentru a-l susține, înainte de 24 de săptămâni”, mai spune dr. ANA MARIA VAYNA, medic primar obstetrică-ginecologie, specializare medicina materno-fetală, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consulea Bălașa.

Pentru orice întrebare legată de sarcină sau probleme apărute în perioada sarcinii, recomandarea specialiștilor este de a le cere sfatul și de a accepta conduita terapeutică propusă.