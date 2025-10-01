Scandalul cremelor de protecție solară din Australia se extinde: tot mai multe produse sunt retrase de pe piață

Un scandal major legat de cremele de protecție solară zguduie Australia, unde 18 produse au fost deja retrase de pe rafturi din cauza problemelor de siguranță. Totul a început în iunie, când o organizație pentru protecția consumatorilor a descoperit că mai multe creme populare și scumpe nu oferă protecția solară promisă.

Un exemplu este produsul Lean Screen Skinscreen de la Ultra Violette, care susținea că are un factor de protecție solară (SPF) de 50+, dar testele au arătat că în realitate are doar SPF 4. Produsul a fost retras voluntar de pe piață în august, potrivit BBC.

O investigație a Administrației pentru Produse Terapeutice (TGA), autoritatea australiană pentru medicamente și dispozitive medicale, a extins verificările și a identificat aproximativ 20 de alte produse cu probleme, care folosesc aceeași formulă de bază. Testele preliminare arată că această formulă nu depășește un SPF de 21, iar în unele cazuri poate fi chiar de 4.

Din cele 21 de produse analizate, opt au fost retrase complet sau producția lor a fost oprită, vânzarea a zece a fost suspendată, iar două sunt în continuare investigate. Australia are cea mai mare rată de cancer de piele din lume – se estimează că doi din trei australieni vor avea nevoie de îndepărtarea unei leziuni de piele în timpul vieții – iar regulile privind cremele solare sunt printre cele mai stricte din lume.

Scandalul a provocat o reacție dură din partea consumatorilor și ar putea avea consecințe globale, deoarece au fost descoperite probleme atât în producția unor creme, cât și în testele de laborator folosite pentru a dovedi eficiența acestora. Producătorul formulei de bază, Wild Child Laboratories, a oprit producția și a întrerupt colaborarea cu laboratorul american Princeton Consumer Research Corp (PCR Corp), acuzat de nereguli în testare.

PCR Corp susține că diferențele de rezultate pot apărea din cauza unor factori externi, cum ar fi variațiile între loturi, condițiile de depozitare sau vârsta produsului. TGA investighează acum cerințele actuale de testare SPF și a contactat toate companiile implicate.

Autoritățile avertizează consumatorii să fie atenți la produsele retrase și să verifice actualizările oficiale, în timp ce ancheta continuă și tot mai multe creme de protecție solară ar putea fi scoase de pe piață în următoarele luni.