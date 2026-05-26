Scapă de ochelarii de vedere cu ajutorul operației de înlocuire a cristalinului VIDEO

Operația de înlocuire a cristalinului este cea eficientă metodă terapeutică dedicată persoanelor care doresc să scape de purtarea ochelarilor de vedere.

Medicii care realizează această intervenție susțin că este ușor de realizat, iar riscurile pentru pacienți sunt minime.

„Operațiile de schimbare de cristalin ne scapă complet de ochelari și de distanță și de intermediar și de aproape. Vorbim în cazul acesta de cristalinul trifocal. Este o operație ușoară. Cristalinul este ca o lentilă de contact intraoculară care se montează în 3 minute. Este o operație cu picături, fără injecție și scăpăm de ochelari de pe viață și de cataractă”, a explicat dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog, fondatorul Rețelei Dr. Holhoș, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Acest tip de intervenție chirurgicală se adresează însă unei anumite categorii de pacienți. Medicii o recomandă persoanelor peste 40 de ani.

„Operația se recomandă persoanelor peste 40 de ani care au dioptrii și la distanță și la aproape. Selectăm pacienții în funcție de patologie și de dioptrii”, mai spune dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog, fondatorul Rețelei Dr. Holhoș, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

În oftalmologia modernă, medicii realizează intervențiile chirurgicale cu ajutorul aparatelor laser.

„Oftalmologia modernă în România arată destul de bine. Ne mândrim că avem tehnologie și apară de ultimă generație. Avem chair și în clinica noastră cel mai bun laser pe care-l folosim în operații, iar astfel intervențiile sunt rapide, pacienții scapă de ochelari. Avem posibilitatea de a oferi pacienților tehnologia de vârf”, mai spune dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog, fondatorul Rețelei Dr. Holhoș, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.