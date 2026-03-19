Schimbările din sistemul medical, anunțate de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la ProfitHealth.forum VIDEO

ProfitHealth.forum este o dezbatere publică, ajunsă la a șaptea ediție, în care au fost expuse probleme actuale din Sănătatea românească. Cei mai importanți specialiști din domeniul medical au participat la discuții și au încercat să găsească soluții pentru toate aceste probleme. Printre invitații la ProfitHealth.forum s-a numărat și Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Oficialul a făcut precizări referitoare la situația paturilor neocupate din spitalele românești care, potrivit ministrului, ar putea fi transformate în paturi de îngrijiri paliative.

„Ce nu avem în România? Nu avem suficiente paturi de paliație. Este adevărat acest lucru. De asta militez și încurajez multe unități sanitare care au un grad mic de ocupare, care nu au adresabilitate din diverse motive, și le cunoaștem în mare pe toate, recomandarea noastră – și probabil că vom veni cu măsuri care să pună puțină presiune – este convertirea paturilor care stau degeaba într-un spital, și care sunt plătite, de fapt, în paturi de paliație. Pentru că doar așa putem crește gradual capacitatea României pentru acest domeniu, evident, important și necesar” a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Îngrijirile paliative reprezintă o ramură a medicinei în care se acordă sprijin pacienților cronici aflați în stadiu terminal. Ministrul Sănătății susține că este necesară paliație și în secțiile ATI.

„Pentru că e un subiect, chiar dacă el este puțin mai greu de explicat și de dus, nu vreau să-l ocolim. Avem foarte multe secții de anestezie, terapie intensivă, în spitalele de urgență, unde, de fapt, se face paliație” a mai spus Alexandru Rogobete.