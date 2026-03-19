Schimbările pe care le aduce menopauza, pe înțelesul tuturor VIDEO

Modificările pe care le aduce menopauza pot fi supărătoare, dar sunt firești și naturale. Femeile nu trebuie să se îngrijoreze de faptul că ar putea fi bolnave, ci trebuie să înțeleagă faptul că intră într-o altă perioadă a vieții. Toate schimbările sunt generate de diminuarea cantității de hormoni din organism.

„În perioada de premenopazuă și menopauză apar alte schimbări hormonale. Acum motoarele se dau mai încet. Cantitatea de hormoni începe să scadă, iar lucrurile se resimt în corp în multe feluri” susține dr. Ana Maria Mihai, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Diminuarea nivelurilor de hormoni poate afecta anumite organe, precum inima sau sistemul osos și muscular.

„Protecția estrogenică pe care femeile o au este importantă din punct de vedere al densității osoase, din punct de vedere cardiovascular. Pe de altă parte, avem testosteronul care și el este pregătit la femei. El este văzut ca un hormon bărbătesc, dar el apare și la femei, îl secretă ovarele” mai spune dr. Ana Maria Mihai, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.