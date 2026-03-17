Scleroza multiplă, boala invalidantă a adultului tânăr VIDEO

Scleroza multiplă este o boală autoimună care afectează în special persoanele între 25 și 40 de ani. Afecțiunea este complet invalidantă dacă nu este descoperită la timp, astfel încât pacienții să beneficieze de terapiile medicamentoase care-i încetinesc evoluția.

„Scleroza multiplă este o afecțiune autoimună și afectează stratul de mielină care înfășoară nervii. Astfel se pierde conexiunea dintre sistemul nervos central și restul organismului. Este cea mai invalidantă afecțiune a adultului tânăr pentru că cel mai des diagnosticată între 20 și 40 de ani, incidența fiind mai mare în rândul femeilor. Trebuie să te adaptezi cumva, să vezi ce se întâmplă cu diagnosticul. Trebuie să vezi cum îți continuă viața post diagnostic” susține Eduard Pletea, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Simptomatologia bolii este diversă.

„Pot fi diverse simptome. Pentru că e boala cu 1000 de fețe. Simptomele pot fi de la amorțeală și lipsă de sensibilitate, la lipsa de coordonare, e motricitate, vedere încețoșată. Sunt mult simptome care blochează viața de zi cu zi” mai spune Eduard Pletea, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.