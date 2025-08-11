Se cere aprobarea autorităților americane pentru un antibiotic oral împotriva gonoreei

Compania GSK cere aprobarea FDA  pentru antibioticul administrat oral împotriva gonoreei

Compania farmaceutică britanică GSK a declatat într-un comunicat de presă că reprezentanții Administrației pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite ale Americii (FDA) au acceptat solicitarea privind evaluarea în vederea punerii pe piață a medicamentului antibiotic destinat tratării gonoreei.

Substanța activă a produsului denumit Blujepa se numește gepotidacină și a fost deja aprobată în Statele Unite ale Americii pentru a trata infecțiile urinare comune întâlnite în cazul femeilor și adolescentelor.

Oficialii Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) cu privire la utilizarea acestui antibiotic în tratamentul bolii cu transmitere sexuală numită gonoree vor da un răspuns abia în decembrie, potrivit Reuters. Dacă produsul va fi aprobat, el va deveni o alternativă la tratamentele injectabile administrate în prezent persoanelor diagnosticate cu gonoree. Acest produs presupune administrarea orală a medicamentului.

