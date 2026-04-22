Se elimină limitarea investigațiilor imagistice pentru bolnavii cronici

Ministerul Sănătății a decis să elimine măsura prin care pacienții cronici erau limitați la un număr fix anual de investigații imagistice și medicină nucleară.

„Economia reală în sistemul de sănătate nu se face prin îngrădirea și limitarea accesului pacienților cronici din programele naționale de sănătate la servicii de diagnostic și de monitorizare prin imagistică. Limitarea decontării investigațiilor de tip MONITOR la o singură investigație anuală per pacient, propusă strict ca o măsură contabilă, dar fără nuanțe specifice sistemului de sănătate, a produs un efect nedorit și imediat: accesul la investigații esențiale a scăzut abrupt pentru pacienții cronici din programele naționale de sănătate” a subliniat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Oficialul a mai menționat și că: „Economia reală în sistemul de sănătate nu se face prin îngrădirea și limitarea accesului pacienților cronici din programele naționale de sănătate la servicii de diagnostic și de monitorizare prin imagistică. Limitarea decontării investigațiilor de tip MONITOR la o singură investigație anuală per pacient, propusă strict ca o măsură contabilă, dar fără nuanțe specifice sistemului de sănătate, a produs un efect nedorit și imediat: accesul la investigații esențiale a scăzut abrupt pentru pacienții cronici din programele naționale de sănătate„.