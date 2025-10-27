 Se extinde rețeaua de cabinete medicale mobile pentru screening oncologic

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat faptul că rețeaua cabinetelor mobile pentru screening oncologic va fi extinsă. Consultațiile vor fi gratuite și se adresează atât persoanelor asigurate, cât și celor neasigurate.

„Când medicina ajunge în comunităţile unde accesul la servicii de sănătate este limitat, nu vorbim doar despre tratament, ci despre şanse reale la viaţă. Am participat astăzi la evenimentul „Caravana de sănătate” a Crucii Roşii din România, iniţiativă ce demonstrează concret ce înseamnă prevenţia făcută cu empatie şi responsabilitate: mii de oameni consultaţi gratuit, afecţiuni depistate la timp şi intervenţii care au schimbat destine. Avem nevoie de un sistem medical care merge către oameni, nu de unul care îi aşteaptă. Caravana de sănătate continuă misiunea Crucii Roşii Române de a aduce medicii mai aproape de oameni şi de a transforma prevenţia într-un sprijin real pentru cei aflaţi în nevoie. Este un exemplu care arată cât de important este parteneriatul dintre autorităţi, profesionişti şi societatea civilă” a declarat Alexandru Rogobete.

Pe această cale, oficialul a vorbit încă o dată despre importanța prevenției medicale. „ Prevenţia este esenţială şi trebuie să devină o componentă reală şi accesibilă a sistemului medical românesc” a mai spus Alexandru Rogobete.

