Secția Medicină Internă a Spitalului de Urgență Floreasca, închisă de la 1 august

Direcția de Sănătate Publică București a realizat un control în cadrul Spitalului de Urgență Floreasca. Verificarea a scos la iveală o diferență între saloanele și paturile trecute în acte și situația din spital.

DSP București susține că este vorba despre o încălcare a autorizației sanitară de funcționare.

Până la sfârșitul lunii vor fi externați pacienții care pot fi tratați ambulatoriu. Cei care au nevoie de îngrijiri medicale vor fi transferați către alte spitale.

Decizia de suspendare a activității secției a fost dispusă de managerul unității. Pe toată perioada suspendării vor fi făcute lucrări de igienizare și curățenie.