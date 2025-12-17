Servicii medicale ca în străinătate oferite de Clinicile TenMed VIDEO

Furnizorii de servicii medicale din România fac eforturi pentru a-și adapta serviciile la standardele impuse de Occident. Printre clinicile care oferă îngrijiri medicale similare celor din afară se numără și Clinica TenMed.

Într-o lume aflată în permanentă evoluție, acordarea serviciilor medicale trebuie să țină pasul cu acest trend. România face eforturi, mai ales în sectorul privat, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale oferite pacienților.

Servicii medicale ca în străinătate

Clinica TenMed este una dintre entitățile sanitare private care a înțeles faptul că doar prin calitatea serviciilor oferite viața pacienților poate fi salvată.

Filosofia Clinicilor TenMed este reprezentată de munca în echipă. Astfel, TenMed a făcut demersuri pentru a-și consolida echipa de medici specialiști, pregătiți oricând să ofere ajutor pacienților.

„În 90% din cazuri putem face medicină ca în Occident și în România. În mare parte, în acești 90% un rol important îl are echipa medicală” spune dr. Roxana Ciolca, medic specialist anestezie și terapia durerii, Clinica TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

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Servicii medicale de calitate

Astăzi, TenMed înseamnă o clinică medicală privată în care se regăsesc 12 specialități medicale. Cel mai important aspect al activității Clinicii TenMed constă în construirea echipelor multidisciplinare.

„Avem peste 12 specialități medicale, peste 22 de medici, lucrăm în echipe multidisciplinară. Din această echipă fac parte mulți tineri și oameni dedicați” spune dr. Roxana Ciolca, medic specialist anestezie și terapia durerii, Clinica TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.