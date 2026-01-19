Serviciul de Ambulanță București, creștere a cazurilor de luxații și entorse. Au fost raportate și hipotermii

Serviciul de Ambulanță București raportează că, în ultimele 48 de ore, a fost solicitat să intervină la 90 de solicitări ce au reprezentat luxații, entorse sau fracturi. În toate cazurile pacienții au avut nevoie de transport medicalizat la spital, după ce au căzut pe stradă.

Conform datelor transmise luni, de Serviciul de Ambulanţă Bucureşti, în intervalul 17 ianurie ora 8.00 – 19 ianuarie ora 8.00, la Serviciul de Ambulanţă Bucureţti – Ilfov au fost înregistrate 2.616 solicitări, numărul cazurilor de urgenţă fiind 1.688.

Dintre acestea, 135 de cazuri s-au înregistrat în locuri publice. În 92 dintre situaţii a fost vorba despre suspiciuni de luxaţie, entorse, traumatisme ale capului şi feţei, prin cădere.Nouă apeluri au fost pentru persoane cu hipotermie. De asemenea, s-au înregistrat 20 de cazuri de lipotimie şi 7 de sincope, semnalate în locuri publice.