Simone Biles a recunoscut că apelat la chirurgia estetică

Marea gimnastă americană, Simone Biles, a recunoscut, într-un clip postat pe TitkTok, faptul că a beneficiat de avantajele oferite de chirurgia estetică.

În același clip, gimnasta și-a provocat fanii să ghicească zonele corpului pe care și le-a operat.

„Am făcut trei operații estetice, iar pe două dintre ele nu le-ați putea ghici niciodată” sună provocarea pe care Simone Biles a lansat-o fanilor săi.

Unul dintre utilizatori a ghicit: „Sâni, BBL ( liftingul brazilian al feselor) și lifting al ochilor sau întindere a pielii?”. În momentul în care a citit reacția, Biles a sugerat că, într-adevăr, și-a operat sânii.

Mai mult decât atât, se pare că Simone Biles a suferit și o blefaroplastie inferioară.

