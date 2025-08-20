Sindicaliștii SANITAS și ministrul Sănătății, întâlnire de lucru pe tema reformelor din sănătate

Reprezentanții sindicatului SANTIAS s-au întâlnit astăzi cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru a discuta pe tema reformelor din sănătate propuse de șeful Ministerului Sănătății.

Oficialii organizației sindicale susțin că le-a fost prezentat proiectul de Ordonanță de Urgență ce reprezintă reforma în sănătate pe care ministrul Alexandru Rogobete dorește să o adopte.

„ Federația SANITAS a solicitat în mod expres susținerea Ministrului Sănătății pentru păstrarea locurilor de muncă ale tuturor salariaților din sistem și păstrarea veniturilor acestora în perioada aplicării măsurilor de reformă/austeritate, ținând cont de specificul activității noastre și de dificultățile uriașe create de criza de personal din SĂNĂTATE. Ministrul Alexandru Rogobete ne-a asigurat de o colaborare onestă și a promis un parteneriat corect cu Federația SANITAS în beneficiul unui sistem de sănătate care poate fi optimizat doar cu ajutorul unei resurse umane respectate și mulțumite atât de condițiile de muncă cât și de retribuirea eforturilor zilnice de a susține sistem” potrivit unuo comunicat de presă al sindicaliștilor.