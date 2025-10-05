Sirop de tuse „ucigaș”, interzis în India

Un sirop de tuse pentru copii a fost interzis în trei regiuni importante din India, după ce s-a demonstrat că din cauza medicamentului, contaminat cu o substanță toxică, au murit mai mulți copii.

Datele Ministerului Federal al Sănătății din India au arătat că testele de laborator efectuate asupra acestui sirop au relevat prezența unei substanțe extrem de toxice numită dietilenglicol. Acest sirop a fost admnistrat copiilor sub 5 ani.

Ceea ce au descoperit oficialii din India este faptul că siropul conținea substanța toxică peste limita admisă. Medicamentul a fost fabricat de compania indiană Sresan Pharma într-o fabrică pe care o deține în statul Tamil Nadu, din sudul Indiei.

Siropurile de tuse provenite din India au provocat mai multe decese suspecte în mai multe zone ale globului, în ultimii ani. În 2022, au fost făcute acuzații cu privire la moartea a 70 de copii din Gambia și siropurile de tuse indiene.