Sistare temporară a donărilor de sânge la Centrul de Transfuzie Cluj din cauza virusului West Nile

Infecțiile cu virusul West Nile dau peste cap activitatea Centrului de Transfuzie Sanguină din Cluj Napoca. Unitatea și-a suspendat temporar activitatea de donare de sânge.

„Restricții temporare privind donarea de sânge datorită infecțiilor raportate la nivel Național și European cu virusul West Nile. (…) În județul Cluj a fost raportat un caz în localitatea Turda – donatorii cu domiciliul în această localitate pot să se prezinte la donare doar începând cu data de 01.11.2025” potrivit unei informări a instituției.

Mai mult, restricțiile sunt aplicate și în cazul persoanelor care vor să doneze dar care au călătorit în ultimele 28 de zile în zonele în care au fost raportate cazuri de infecție cu virusul West Nile.

„ Virusul West Nile se transmite prin înțepătura țânțarilor și poate fi prezent în sânge chiar și la persoane fără simptome. Vă mulțumim pentru responsabilitate și pentru sprijinul oferit siguranței transfuzionale!’” mai spun oficialii Centrului de Transfuzie Sanguină Cluj.

