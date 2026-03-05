Situațiile delicate care împiedică inserția implanturilor dentare. Ce spune medicul Lorelei Nassar VIDEO

Deși implanturile dentare au revoluționat stomatologia modernă, există însă și situații în care medicii trebuie să trateze edentațiile prin montarea punților dentare. Chiar dacă sunt tot mai puțin folosite, din cauza unor probleme medicale delicate, medicii stomatologi trebuie să apeleze la punțile dentare pentru a reda funcționalitatea danturii acestor pacienți.

„De exemplu, pacienților cărora nu li se poate performa chirurgie orală, și mă refer aici la cei care au trecut printr-un diagnostic oncologic și fac tratament cu radioterapie sau chimioterapie. La acești pacienți clar se recomandă punțile dentare” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika” prezentată de Simona Bălănescu.

Un alt caz particular în care medicii nu pot insera implanturi dentare este cel al pacienților care beneficiază de tratament cu bisfosfonați atunci când sunt diagnosticați cu metastaze osoase. Aceste tratamente se administrează atât persoanelor cu osteoporoză, cât și celor care suferă metastaze osoase.

Medicul Lorelei Nassar a explicată că tratamentul cu bisfosfonați în cazul pacienților cu metastaze osoase îi face neeligibili pentru montarea implanturilor dentare.

„O altă situație este cea a pacienților care primesc bisfosfonați, un grup de medicamente ce se administrează atât pentru osteoporoză, cât și pentru metastaze osoase. În cazul cancerului de prostată sau a celui de sân. Pacienții care primesc intravenos bisfosfonați în cazul metastazelor osoase suferă de osteoradionecroză de maxilar și nu vor fi apți niciodată de chirurgie orală” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika” prezentată de Simona Bălănescu.