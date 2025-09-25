SMURD a împlinit 35 de ani. Mesajul ministrului Cătălin Predoiu

Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) a împlinit astăzi 35 de ani de activitate. Anual, paramedicii SMURD participă la peste 500 mii de intervenții și salvează zeci de mii de vieți.

Cu ocazia aniversării a 35 de activitate a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, a transmis un mesaj public prin care își manifestă aprecierea față de efortul depus de salvatorii SMURD în misiunile la care participă.

„”Astăzi sărbătorim 35 de ani de SMURD — 35 de ani de viziune, muncă şi luptă contra cronometru pentru viaţă. SMURD a devenit un simbol al României: al profesionalismului, al respectului pentru fiecare om şi al lucrului bine făcut în echipă — medici, paramedici, asistenţi medicali, ambulanţieri, piloţi şi pompieri-salvatori — sprijiniţi de marea familie a Ministerului Afacerilor Interne” a declarat ministrul Cătălin Predoiu.

Mesaje au venit, prin intermediul rețelelor de socializare, și din partea reprezentanților Departamentului pentru Situații de Urgență.

„ Pe 25 septembrie, celebrăm 35 de ani de la înfiinţarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare. O zi în care le mulţumim tuturor celor care şi-au dedicat viaţa pentru a salva vieţi, fie că sunt medici, paramedici, pompieri sau voluntari. SMURD a transformat un efort local, pornit dintr-o singură ambulanţă în Târgu Mureş, într-un pilon esenţial al Sistemului naţional integrat de urgenţă, scriind o pagină de istorie a curajului şi a dedicării. Această aniversare este o dovadă a modului în care viziunea, profesionalismul şi efortul continuu au creat un mecanism complex, capabil să facă faţă atât urgenţelor cotidiene, cât şi dezastrelor majore” potrivit DSU.